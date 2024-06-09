«Наслаждаюсь матчем с отличной компанией». Джокович поделился фото с просмотра финала «РГ»

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, который снялся с текущего розыгрыша «Ролан Гаррос» из-за травмы колена после выхода в четвертьфинал, опубликовал фото в социальных сетях, на котором в компании своих детей наблюдает за финалом Открытого чемпионата Франции — 2024 между Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом.
«Наслаждаюсь этим матчем с отличной компанией», — подписал фото Джокович.
Первый сет матча остался за Алькарасом. Испанец выиграл стартовую партию со счётом 6:3. Во втором сете Зверев одержал победу со счётом 6:2. На данный момент продолжается третья партия.
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Между теннисистами было девять личных встреч. Пять раз победу в них одержал Зверев, остальные четыре матча выиграл Алькарас. Последняя встреча состоялась на этапе четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе, титул которого забрал Алькарас.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024 составляет € 53,478 млн. Джокович является действующим чемпионом турнира.
- 9 июня 2024
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