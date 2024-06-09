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«Наслаждаюсь матчем с отличной компанией». Джокович поделился фото с просмотра финала «РГ»

«Наслаждаюсь матчем с отличной компанией». Джокович поделился фото с просмотра финала «РГ»
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, который снялся с текущего розыгрыша «Ролан Гаррос» из-за травмы колена после выхода в четвертьфинал, опубликовал фото в социальных сетях, на котором в компании своих детей наблюдает за финалом Открытого чемпионата Франции — 2024 между Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом.

«Наслаждаюсь этим матчем с отличной компанией», — подписал фото Джокович.

Первый сет матча остался за Алькарасом. Испанец выиграл стартовую партию со счётом 6:3. Во втором сете Зверев одержал победу со счётом 6:2. На данный момент продолжается третья партия.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 1
6 		2 5 6 0
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Между теннисистами было девять личных встреч. Пять раз победу в них одержал Зверев, остальные четыре матча выиграл Алькарас. Последняя встреча состоялась на этапе четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе, титул которого забрал Алькарас.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024 составляет € 53,478 млн. Джокович является действующим чемпионом турнира.

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