Янчук назвал лучшего россиянина на «Ролан Гаррос» — 2024

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что 56-я ракетка мира 25-летний теннисист Павел Котов лучше остальных представителей России показал себя на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«Павел Котов отличился с лучшей стороны на минувшем «Ролан Гаррос», в отличие от остальных российских теннисистов. Он здорово проявил себя, для него этот турнир сложился очень хорошо. Котов всё-таки ещё не самый возрастной спортсмен, но видно, как он прогрессирует и набирается опыта на самом высоком уровне. Он способный теннисист, думаю, у него хорошее будущее», — приводит слова Янчука Legalbet.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» Павел Котов переиграл в четырёх партиях 98-го в рейтинге ATP швейцарца Стэна Вавринку — 7:6, 6:4, 1:6, 7:6. В третьем круге российский теннисист уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру — 4:6, 4:6, 4:6.