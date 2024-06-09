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Рафаэль Надаль и его академия поздравили Свёнтек с победой на «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль и его академия поздравили Свёнтек с победой на «Ролан Гаррос»
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Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль поздравил первую ракетку мира польскую теннисистку Игу Свёнтек с победой на Открытом чемпионате Франции — 2024.

Надаль выложил в свои социальные сети видео Иги с трофеем с официального аккаунта «Ролан Гаррос» и подписал его: «Огромные поздравления!»

Также польку поздравила академия Рафаэля Надаля.

«Поздравляем с новым трофеем „Ролан Гаррос“. Невероятная история, свидетелями которой мы стали. VAMOS, Ига Свёнтек», — написали в их аккаунте, прикрепив фотографии приезда Свёнтек на выпускной академии в 2023 году.

Вчера, 9 июня, Ига Свёнтек в двух сетах обыграла 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини и взяла пятый титул ТБШ. Напомним, для Свёнтек это также четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах.

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