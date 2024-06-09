Александр Зверев — Карлос Алькарас: немец разгромно проиграл четвёртый сет финала «РГ»

Сегодня, 9 июня, проходит финал Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором играет четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. Его соперником является третья ракетка мира представитель Испании Карлос Алькарас. Немец проиграл четвёртый сет встречи с разгромным счётом 1:6.
Таким образом, теннисисты сравнялись по сетам. Зверев одержал победу во втором (6:2) и третьем (7:5). Алькарас оказался сильнее в первом (6:3) и четвёртом (6:1). Теперь спортсменов ждёт решающий пятый сет.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|1
|1
|
|2
|5
|6
|0
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос».
Зверев и Алькарас провели между собой девять встреч на турнирах уровня ATP. В пяти матчах победу одержал представитель Германии, четыре поединка выиграл испанец. В 2022 году теннисисты встречались в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четырёх сетах победил Зверев — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).
- 9 июня 2024
-
19:43
-
19:42
-
19:36
-
19:22
-
19:15
-
18:54
-
18:49
-
18:38
-
18:34
-
17:57
-
17:48
-
17:48
-
17:43
-
17:07
-
16:56
-
16:34
-
16:14
-
16:09
-
16:02
-
15:38
-
15:20
-
15:17
-
15:15
-
15:07
-
15:04
-
14:58
-
14:53
-
14:48
-
14:41
-
13:58
-
13:46
-
13:14
-
13:00
-
12:34
-
12:01