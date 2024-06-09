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Александр Зверев — Карлос Алькарас: немец разгромно проиграл четвёртый сет финала «РГ»

Александр Зверев — Карлос Алькарас: немец разгромно проиграл четвёртый сет финала «РГ»
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Сегодня, 9 июня, проходит финал Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором играет четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. Его соперником является третья ракетка мира представитель Испании Карлос Алькарас. Немец проиграл четвёртый сет встречи с разгромным счётом 1:6.

Таким образом, теннисисты сравнялись по сетам. Зверев одержал победу во втором (6:2) и третьем (7:5). Алькарас оказался сильнее в первом (6:3) и четвёртом (6:1). Теперь спортсменов ждёт решающий пятый сет.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 1
6 		2 5 6 0
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос».

Зверев и Алькарас провели между собой девять встреч на турнирах уровня ATP. В пяти матчах победу одержал представитель Германии, четыре поединка выиграл испанец. В 2022 году теннисисты встречались в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четырёх сетах победил Зверев — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

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