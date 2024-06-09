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Моресмо — о расписании «РГ»: не в парижских традициях приезжать на стадион к семи вечера

Моресмо — о расписании «РГ»: не в парижских традициях приезжать на стадион к семи вечера
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира французская теннисистка, а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо рассказала о том, почему матчи женского турнира не входили в вечернюю сессию.

«Я всегда говорила, что вечерний одиночный матч накладывает ограничения. Это касается времени. Сперва мы выбираем, какой матч можно поставить вечерним. Мы думаем и о продолжительности матча, чтобы гарантировать зрителям минимум. Но нельзя знать, как всё сложится.

Два года назад мы думали о возможности ставить два матча вечером, но не в парижских традициях приезжать на стадион к семи вечера. И от вещателей не было давления по поводу женских матчей», – сказала Моресмо в интервью L'Equipe.

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