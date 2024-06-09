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Виландер: Джокович опустился на вторую строчку рейтинга из-за травмы, а не из-за поражения

Виландер: Джокович опустился на вторую строчку рейтинга из-за травмы, а не из-за поражения
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о текущей ситуации Новака Джоковича. Серб снялся с текущего розыгрыша «Ролан Гаррос» из-за травмы колена после выхода в четвертьфинал.

«Я отлично знаю, что Синнер превосходно провёл первую половину сезона и что компьютер не врёт. Но Новак – действующий чемпион US Open и Итогового турнира ATP. Он финалист Уимблдона. Джокович остаётся для меня лучшим. Если честно, он опустился на вторую строчку рейтинга из-за травмы, а не из-за поражения.

Я беспокоюсь о том, как он сыграет на Уимблдоне. Трава – это опасное покрытие для возвращения в тур после операции на мениске. Думаю, самым важным турниром для него будет Олимпиада. Он ещё не выигрывал эти соревнования. Он хотел бы привезти золото домой в Сербию», — сказал Виландер в интервью Tennis365.

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