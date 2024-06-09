Тони Кроос выразил поддержку Александру Звереву по ходу финала «Ролан Гаррос»

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Полузащитник сборной Германии, легенда «Реала» Тони Кроос по ходу финала «Ролан Гаррос» выразил поддержку соотечественнику – олимпийскому чемпиону 2020 года, четвёртой ракетке мира теннисисту Александра Звереву.

«Давай, Александр Зверев! Вперёд!» — написал Кроос в своих социальных сетях. Комментарий Тони набрал более 9 тыс. реакций и 800 тыс. просмотров.

Напомним, в эти минуты идёт финал «Ролан Гаррос» — 2024, в котором Зверев играет с третьей ракеткой мира, двукратным победителем турниров «Большого шлема» Карлосом Алькарасом из Испании.

Матч продолжается до трёх выигранных одним из теннисистов сетов. На момент написания новости теннисисты сравнялись по сетам. Зверев одержал победу во втором (6:2) и третьем (7:5). Алькарас оказался сильнее в первом (6:3) и четвёртом (6:1). Теперь спортсменов ждёт решающий пятый сет.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос».