Алькарас повторил достижение Надаля, выиграв сет в финале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас — первый с 2019 года теннисист, которому удалось выиграть сет в финале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1. Ранее данного достижения добился 14-кратный победитель «Ролан Гаррос», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль.

Алькарас со счётом 6:1 выиграл четвёртый сет у немецкого теннисиста, четвёртой ракетки мира Александра Зверева, тем самым сделав счёт по партиям 2:2. Теннисисты играют решающий, пятый сет.

Между теннисистами было девять личных встреч. Пять раз победу в них одержал Зверев, остальные четыре матча выиграл Алькарас. Последняя встреча состоялась на этапе четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе, титул которого забрал Алькарас.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024 составляет € 53,478 млн. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович, который снялся с текущего розыгрыша из-за травмы колена после выхода в четвертьфинал.