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Алькарас повторил достижение Надаля, выиграв сет в финале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1

Алькарас повторил достижение Надаля, выиграв сет в финале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас — первый с 2019 года теннисист, которому удалось выиграть сет в финале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1. Ранее данного достижения добился 14-кратный победитель «Ролан Гаррос», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль.

Алькарас со счётом 6:1 выиграл четвёртый сет у немецкого теннисиста, четвёртой ракетки мира Александра Зверева, тем самым сделав счёт по партиям 2:2. Теннисисты играют решающий, пятый сет.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 3
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Между теннисистами было девять личных встреч. Пять раз победу в них одержал Зверев, остальные четыре матча выиграл Алькарас. Последняя встреча состоялась на этапе четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе, титул которого забрал Алькарас.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024 составляет € 53,478 млн. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович, который снялся с текущего розыгрыша из-за травмы колена после выхода в четвертьфинал.

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