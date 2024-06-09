Третья ракетка мира Карлос Алькарас пожаловался на качество корта по ходу финала «Ролан Гаррос».
Фото: Кадр из трансляции
«Вы думаете, это нормально? Мы играем финал «Большого шлема» на грунтовом корте, но кажется, что это корт с твёрдым покрытием», — заявил Алькарас судье.
«Это невероятно. Это невероятно. Невероятно», — продолжил говорить испанец.
Отметим, что в четвёртом сете Алькарас брал медицинский перерыв, ему разминали бедро, так как у испанца начались судороги.
На момент написания новости теннисисты сравнялись по сетам. Зверев одержал победу во втором (6:2) и третьем (7:5). Алькарас оказался сильнее в первом (6:3) и четвёртом (6:1). Теперь спортсменов ждёт решающий пятый сет.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос».
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