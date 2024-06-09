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Алькарас пожаловался на качество корта по ходу финала «Ролан Гаррос»

Алькарас пожаловался на качество корта по ходу финала «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира Карлос Алькарас пожаловался на качество корта по ходу финала «Ролан Гаррос».

Фото: Кадр из трансляции

«Вы думаете, это нормально? Мы играем финал «Большого шлема» на грунтовом корте, но кажется, что это корт с твёрдым покрытием», — заявил Алькарас судье.

«Это невероятно. Это невероятно. Невероятно», — продолжил говорить испанец.

Отметим, что в четвёртом сете Алькарас брал медицинский перерыв, ему разминали бедро, так как у испанца начались судороги.

На момент написания новости теннисисты сравнялись по сетам. Зверев одержал победу во втором (6:2) и третьем (7:5). Алькарас оказался сильнее в первом (6:3) и четвёртом (6:1). Теперь спортсменов ждёт решающий пятый сет.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 3
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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