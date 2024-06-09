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Алькарас выиграл титул «Ролан Гаррос» через 21 год после его тренера Ферреро

Алькарас выиграл титул «Ролан Гаррос» через 21 год после его тренера Ферреро
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Сегодня, 9 июня, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024. Ему удалось сделать это через 21 год после того, как титул в Париже завоевал его нынешний тренер, бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро. В день победы Ферреро Карлосу был 1 месяц 3 дня от роду.

Напомним, в финальном матче «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только Australian Open. В 2022 году он выиграл US Open, в 2023-м — Уимблдон.

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