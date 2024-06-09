Алькарас выиграл титул «Ролан Гаррос» через 21 год после его тренера Ферреро

Сегодня, 9 июня, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024. Ему удалось сделать это через 21 год после того, как титул в Париже завоевал его нынешний тренер, бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро. В день победы Ферреро Карлосу был 1 месяц 3 дня от роду.

Напомним, в финальном матче «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только Australian Open. В 2022 году он выиграл US Open, в 2023-м — Уимблдон.