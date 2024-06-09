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Алькарас стал самым молодым обладателем трёх ТБШ на разных покрытиях

Алькарас стал самым молодым обладателем трёх ТБШ на разных покрытиях
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым обладателем трёх ТБШ на разных покрытиях. Сегодня, 9 июня, Алькарас выиграл свой третий финал турнира «Большого шлема» — после US Open 2022 года и Уимблдона-2023.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только Australian Open.

Кроме того, Алькарас — первый с 2019 года теннисист, которому удалось выиграть сет в финале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1. Ранее данного достижения добился 14-кратный победитель «Ролан Гаррос», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль.

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