«Великий!» Надаль поздравил Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«Поздравляю Карлоса Алькараса с этой огромной победой! Великий! Очень рад твоим успехам!» — написал Надаль в своих социальных сетях.

Сегодня, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.