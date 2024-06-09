Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, сегодня, 9 июня, испанец в тяжёлом пятисетовом матче оказался сильнее Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.
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«Алькарас здорово сыграл в полуфинале с Синнером и хорошо провёл финал против Зверева. Он был более моторный, чем оба его соперника. У испанца фантастическая нервная система: были спады, но он обострял и выходил из трудных ситуаций. В плохой ситуации Алькарас всегда прибавлял, поэтому выиграл закономерно.
Незаслуженных финалистов не бывает. И у Зверева, и у Алькараса были трудные ситуации, но это и есть мастерство — вытаскивать такие матчи. Случайных людей на «Ролан Гаррос» не бывает», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 9 июня 2024
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