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Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос»

Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос»
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, сегодня, 9 июня, испанец в тяжёлом пятисетовом матче оказался сильнее Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Алькарас здорово сыграл в полуфинале с Синнером и хорошо провёл финал против Зверева. Он был более моторный, чем оба его соперника. У испанца фантастическая нервная система: были спады, но он обострял и выходил из трудных ситуаций. В плохой ситуации Алькарас всегда прибавлял, поэтому выиграл закономерно.

Незаслуженных финалистов не бывает. И у Зверева, и у Алькараса были трудные ситуации, но это и есть мастерство — вытаскивать такие матчи. Случайных людей на «Ролан Гаррос» не бывает», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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