Билли Джин Кинг поздравила Алькараса с победой на «Ролан Гаррос» — 2024

Экс первая ракетка мира, бывший президент WTA американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, сегодня, 9 июня, испанец в тяжёлом пятисетовом матче оказался сильнее Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Поздравляю Карлоса Алькараса, который благодаря свой победе на „Ролан Гаррос“ стал самым молодым игроком в истории, выигравшим титулы „Большого шлема“ на трёх различных покрытиях», — написала Билли Джин Кинг в своих социальных сетях.

Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только Australian Open.