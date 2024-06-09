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Билли Джин Кинг поздравила Алькараса с победой на «Ролан Гаррос» — 2024

Билли Джин Кинг поздравила Алькараса с победой на «Ролан Гаррос» — 2024
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Экс первая ракетка мира, бывший президент WTA американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос» — 2024. Напомним, сегодня, 9 июня, испанец в тяжёлом пятисетовом матче оказался сильнее Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Поздравляю Карлоса Алькараса, который благодаря свой победе на „Ролан Гаррос“ стал самым молодым игроком в истории, выигравшим титулы „Большого шлема“ на трёх различных покрытиях», — написала Билли Джин Кинг в своих социальных сетях.

Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только Australian Open.

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