Зверев обратился к команде после поражения в финале «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поблагодарил команду и болельщиков после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Спасибо своей команде не только за последние две недели, но и за весь путь, начиная с травмы. Сегодня мы были близки. Этого оказалось недостаточно, но, надеюсь, однажды мы вместе поднимем этот кубок. Спасибо болельщикам, атмосфера была потрясающей. Очень люблю играть на этом корте, он один из моих любимых в туре», — сказал Зверев в интервью на корте.

Сегодня, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.