Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас обратился к своей команде после завоевания титула «Ролан Гаррос»

Алькарас обратился к своей команде после завоевания титула «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к своей команде после завоевания титула «Ролан Гаррос». Напомним, сегодня, 9 июня, в финале турнира испанец оказался сильнее Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«В последний месяц моя команда проделала невероятную работу. У нас были большие проблемы с травмой. После Мадрида я несколько недель чувствовал себя не очень хорошо, у нас было много сомнений. Мы приехали сюда, не потренировавшись много часов на корте. Я очень благодарен за то, что у меня такая команда, что вокруг меня такие люди. Знаю, что все в команде полностью отдаются, просто чтобы я стал лучше как игрок и как человек, чтобы я рос. Я называю нас командой, но на самом деле мы семья», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Материалы по теме
Карлос Алькарас в пятисетовом матче обыграл Зверева и стал победителем «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android