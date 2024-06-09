Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к своей команде после завоевания титула «Ролан Гаррос». Напомним, сегодня, 9 июня, в финале турнира испанец оказался сильнее Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«В последний месяц моя команда проделала невероятную работу. У нас были большие проблемы с травмой. После Мадрида я несколько недель чувствовал себя не очень хорошо, у нас было много сомнений. Мы приехали сюда, не потренировавшись много часов на корте. Я очень благодарен за то, что у меня такая команда, что вокруг меня такие люди. Знаю, что все в команде полностью отдаются, просто чтобы я стал лучше как игрок и как человек, чтобы я рос. Я называю нас командой, но на самом деле мы семья», — сказал Алькарас в интервью на корте.