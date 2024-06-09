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Шамиль Тарпищев оценил выступление российских теннисистов на «Ролан Гаррос»

Шамиль Тарпищев оценил выступление российских теннисистов на «Ролан Гаррос»
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление российских теннисистов на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«У российских девушек в теннисе идёт смена поколений. Всё нормально, молодёжь поддавливает. Надеюсь, что заиграют.

У ребят на «Ролан Гаррос» сказался травматизм. Но ещё нужно учитывать, что они играют лучше на других покрытиях. Сложнее было выиграть, чем проиграть. Но и Рублёв, и Медведев также были не в лучшей своей форме. Думаю, что это связано с теми травмами, которые были в Мадриде. Этот фактор налицо. Но также есть люди, которые лучше них играют на земле», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл представителя Германии Александра Зверева.

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