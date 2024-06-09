Алькарас обратился к своей семье после победы на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира Карлос Алькарас поблагодарил свою семью после победы на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«Мама, папа, братья, у меня тут столько родных. Как здорово, что вы тут со мной. А когда вы не на турнире, то поддерживаете по телевизору. Вы с самого детства так меня поддерживаете. После школы я бежал домой к телевизору, чтобы посмотреть этот турнир, а теперь я поднимаю этот кубок у вас на глазах. Спасибо вам за всё», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Сегодня, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.