Алькарас поблагодарил Зверева после яркого финального матча «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил представителя Германии Александра Зверева после финального матча «Ролан Гаррос»

«Во-первых, хочу поздравить Сашу с великолепным началом года, великолепным уровнем тенниса и великолепным турниром. Просто невероятно, как ты играешь и сколько пашешь каждый день. Знаю, что ты целиком отдаёшься каждый день, когда приходишь на корт. Через что тебе пришлось пройти за последние годы – травма на этом корте, потом работа, которую ты проделал, чтобы оказаться здесь в финале. Это невероятный путь, и, я уверен, теннис очень скоро даст тебе шанс выиграть «Шлемы» и этот турнир», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Сегодня, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.