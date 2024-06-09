Свёнтек прокомментировала победу Алькараса на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поздравила испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на Открытом чемпионате Франции — 2024.
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«Блестящая работа, Карлос. Мои поздравления!» — написала Ига Свентёк в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).
Сегодня, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.
Отметим, что сама Ига Свёнтек вчера, 8 июня, в двух сетах обыграла 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини и взяла пятый титул ТБШ. Для Свёнтек это также четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах.
- 9 июня 2024
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