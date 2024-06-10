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Род Лэйвер поздравил Алькараса и Свёнтек с завоеванием титулов «Ролан Гаррос»

Род Лэйвер поздравил Алькараса и Свёнтек с завоеванием титулов «Ролан Гаррос»
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11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде бывший австралийский теннисист Род Лэйвер поздравил третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса и первую ракетку мира польку Игу Свёнтек с победой на «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Поздравляю чемпионов „Ролан Гаррос“ в одиночном разряде — Игу Свёнтек и Карлоса Алькараса! Это были незабываемые недели в Париже, наполненные героическими подвигами таких талантливых спортсменов, подталкивающих друг друга к ещё большим высотам. Наш спорт в надёжных руках», — написал Лэйвер в своих социальных сетях.

Напомним, для Алькараса это первая победа на «Ролан Гаррос». Свёнтек, в свою очередь, уже в четвёртый раз выиграла этот турнир (2020, 2022–2024 годы).

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