Род Лэйвер поздравил Алькараса и Свёнтек с завоеванием титулов «Ролан Гаррос»

11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде бывший австралийский теннисист Род Лэйвер поздравил третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса и первую ракетку мира польку Игу Свёнтек с победой на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Поздравляю чемпионов „Ролан Гаррос“ в одиночном разряде — Игу Свёнтек и Карлоса Алькараса! Это были незабываемые недели в Париже, наполненные героическими подвигами таких талантливых спортсменов, подталкивающих друг друга к ещё большим высотам. Наш спорт в надёжных руках», — написал Лэйвер в своих социальных сетях.

Напомним, для Алькараса это первая победа на «Ролан Гаррос». Свёнтек, в свою очередь, уже в четвёртый раз выиграла этот турнир (2020, 2022–2024 годы).