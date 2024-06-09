Видеообзор яркой победы Алькараса над Зверевым в финале «Ролан Гаррос» — 2024

9 июня состоялся финал «Ролан Гаррос» — 2024, в котором третья ракетка мира Карлос Алькарас из Испании оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Спортсмены провели на корте 4 часа 19 минут. На счету Алькараса три подачи навылет, 9 брейк-пойнтов из 16 заработанных (56%). На счету Зверева 6 брейк-пойнтов из 23, восемь эйсов. Также оба теннисиста допустили по шесть двойных ошибок.

Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только Australian Open, в 2022 он выигрывал US Open, в 2023 — Уимблдон.