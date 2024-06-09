Алькарас заявил, что набьёт татуировку в честь победы на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что сделает татуировку в честь победы на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«Ещё одна татуировка? Скоро! С Эйфелевой башней», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Eurosport.

Сегодня, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Алькарас делал татуировку в честь победы на Открытом чемпионате США в 2022 году. Испанец набил на руке дату финала турнира – «11.09.22».