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Алькарас назвал переломный момент финала «Ролан Гаррос»

Алькарас назвал переломный момент финала «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё выступление в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это было великолепное путешествие с момента первого матча. Я хотел выиграть этот турнир с самого детства. Я смотрю его с пяти-шести лет. Мечта сбылась.

Когда я закончил третий сет, у меня было много сомнений в победе. Не буду врать. Я думал, что создаю недостаточно много трудностей. Мне было тяжело, но я играл изо всех сил. Это финал турнира «Большого шлема». Это было время борьбы и поиска решений», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Eurosport.

Сегодня, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.

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