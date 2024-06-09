Алькарас назвал переломный момент финала «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё выступление в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2024.
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«Это было великолепное путешествие с момента первого матча. Я хотел выиграть этот турнир с самого детства. Я смотрю его с пяти-шести лет. Мечта сбылась.
Когда я закончил третий сет, у меня было много сомнений в победе. Не буду врать. Я думал, что создаю недостаточно много трудностей. Мне было тяжело, но я играл изо всех сил. Это финал турнира «Большого шлема». Это было время борьбы и поиска решений», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Eurosport.
Сегодня, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.
- 9 июня 2024
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