«Алькарас — настоящий зверь». Зверев — после финала «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев комплиментарно высказался о своём сопернике по финалу Открытого чемпионата Франции — 2024. Он назвал испанца Карлоса Алькараса зверем, выделив хорошую физическую подготовку теннисиста.

«Мы оба сильны физически, но Алькарас — настоящий зверь», — сказал Зверев после матча.

Сегодня, 9 июня, в финальном матче Открытого чемпионата Франции — 2024 испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась в пяти сетах со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.