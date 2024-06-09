«Алькарас — настоящий зверь». Зверев — после финала «Ролан Гаррос»
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев комплиментарно высказался о своём сопернике по финалу Открытого чемпионата Франции — 2024. Он назвал испанца Карлоса Алькараса зверем, выделив хорошую физическую подготовку теннисиста.
Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
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|7
|1
|2
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|2
|5
|6
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Мы оба сильны физически, но Алькарас — настоящий зверь», — сказал Зверев после матча.
Сегодня, 9 июня, в финальном матче Открытого чемпионата Франции — 2024 испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась в пяти сетах со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.
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