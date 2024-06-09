Зверев прокомментировал судейство в финальном матче «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил судейство в финальном матче «Ролан Гаррос».
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«Я сделал всё, что мог. В пятом сете были моменты, в которых мне не повезло. Я слышал, что при 2:1 на второй подаче мяч был в ауте. Если бы мне удалось сделать тот брейк, то у меня были бы шансы бороться за его подачу в следующих геймах. Возможно, пятый сет сложился бы по-другому. Он играл превосходно. В четвёртом и пятом сетах он играл лучше меня, это факт. Думаю, в этом финале я отдал всего себя.
В пятом сете есть разница между счётом 2:2 или 1:3. Это ключевая разница. Но что есть, то есть. Судьи допускают ошибки. Они тоже люди, думаю, это нормально. Но в такой ситуации хочется, чтобы не было ошибок», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Сегодня, 9 июня, в финальном матче Открытого чемпионата Франции — 2024 испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась в пяти сетах со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.
- 9 июня 2024
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