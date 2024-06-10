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«Что я могу сказать?» Алькарас — о победе на «Ролан Гаррос»

«Что я могу сказать?» Алькарас — о победе на «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в социальной сети поделился победной публикацией после выигранного титула на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«Что я могу сказать?» — подписал фотографию с трофеем Алькарас и добавил эмодзи кубка.

Сегодня, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции — 2024 составил € 53,478 млн. Алькарас заработал более € 2 млн.

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