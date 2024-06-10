Алькарас рассказал, на какой части тела сделает татуировку в честь победы на «РГ»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, в каком месте планирует сделать татуировку в честь победы на «Ролан Гаррос».

«Надо выкроить время, но я точно её сделаю. На левой лодыжке. В честь Уимблдона сделал на правой, а эту — на левой. Думаю, с Эйфелевой башней и сегодняшней датой. Не знаю, через неделю или через месяц, но точно сделаю.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Алькарас делал татуировку в честь победы на Открытом чемпионате США в 2022 году. Испанец набил на руке дату финала турнира – «11.09.22».