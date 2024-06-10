Алькарас: в пятом сете ты должен отдать всю душу и выложиться больше, чем на 100%

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, как он подходит к пятым сетам в матчах турнира «Большого шлема».

«Когда играешь пятый сет, должен отдать всё, всю душу. В такие моменты топ-игроки показывают свой лучший теннис. Я уже не раз говорил, что хочу быть одним из лучших игроков в мире, так что мне надо в такие моменты выкладываться больше, чем на 100%. Показать сопернику, что я свеж, как будто это первый гейм матча.

С каждым матчем я становился лучше. Я много работал и до турнира, и здесь каждый день, и смог выйти на 100% физически и ментально, чтобы показывать хороший уровень на корте. Я верил в себя в каждом раунде и до самого последнего мяча сегодня», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В финальном матче «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.