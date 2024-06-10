Алькарас рассказал, каким моментом своей карьеры он гордится больше всего

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, каким моментом своей карьеры он гордится больше всего.

«Сложный вопрос. Победа на US Open, когда я впервые стал первой ракеткой. Я выиграл свой первый «Шлем», о чём мечтал с тех пор, как пришёл в теннис. Это было нечто особенное. И Уимблдон, когда обыграл Новака Джоковича в пяти сетах, тоже большое достижение. Сейчас у меня в руках кубок «Ролан Гаррос», а сколько всего я пережил за последний месяц с травмами и так далее. Не знаю, наверное, это. Именно этим моментом я очень горжусь, потому что мы с командой столько сделали в последний месяц, чтобы подготовиться к этому турниру. Мы много разговаривали. Знаете, если мне надо тренироваться, если я не могу тренироваться или разговаривать с ними, то это очень тяжело. Скажу, что больше всего горжусь этим моментом», — сказал Алькарас на пресс-конференции.