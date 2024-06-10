Алькарас ответил на вопрос о борьбе с Джоковичем по количеству выигранных «Шлемов»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос одного из журналистов по поводу того, сможет ли он побить рекорд Новака Джоковича по количеству выигранных турниров «Большого шлема».

«Смогу ли я побить рекорд Джоковича? Надеюсь. Я вчера разговаривал с Хуан-Карлосом, он сказал мне перед финалом, что я буду биться за свой третий титул «Большого шлема», что я через столько прошёл, что я знаю, как сложно выиграть «Шлем», а у Джоко их 24. Это невероятно.

Сейчас не могу об этом думать, просто хочу продолжать, и посмотрим, сколько «Больших шлемов» у меня будет к концу карьеры. Но сейчас я наслаждаюсь своим третьим «Шлемом», а в будущем – увидим», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.