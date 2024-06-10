Алькарас: в детстве смотрел на Рафу и мечтал выиграть «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своей детской мечте выиграть «Ролан Гаррос».

«Я осуществил свою мечту. После школы я бежал домой смотреть этот турнир, смотрел на Рафу и мечтал сам там оказаться. Надаль выиграл здесь 14 раз и проиграл только три матча, это невероятно. Для меня большая честь попасть в этот список после Рафы.

Я с раннего детства хотел выиграть этот турнир, смотрел его с пяти-шести лет. Мечта осуществилась. После третьего сета у меня было много сомнений. Не буду врать, мне казалось, я доставляю ему не так много неприятностей. Мне было тяжело. С такими нервами я не показывал лучшей игры. Но это же финал «Большого шлема», надо было бороться и искать решения», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.