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«Было много сомнений». Алькарас рассказал о своих проблемах перед «Ролан Гаррос»

«Было много сомнений». Алькарас рассказал о своих проблемах перед «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, с какими проблемами он столкнулся перед победным для себя «Ролан Гаррос» — 2024.

«В последний месяц моя команда проделала невероятную работу. У нас были большие проблемы с травмой. После Мадрида я несколько недель чувствовал себя не очень хорошо, у нас было много сомнений. Мы приехали сюда, не потренировавшись много часов на корте. Я очень благодарен за то, что у меня такая команда, что вокруг меня такие люди. Знаю, что все в команде полностью отдаются, просто чтобы я стал лучше как игрок и как человек, чтобы я рос. Я называю нас командой, но на самом деле мы семья», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.

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