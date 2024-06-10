Касаткина и Соболенко опустились в рейтинге WTA, Андреева впервые вошла в топ-25

Женская теннисная ассоциация WTA на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, опустившаяся с 13-го на 14-е место. Также в топ-20 находятся Людмила Самсонова (15) и Екатерина Александрова (16). Мирра Андреева благодаря выходу в полуфинал Открытого чемпионата Франции поднялась на 23-ю строчку рейтинга.

Лидирует в списке по-прежнему польская теннисистка Ига Свёнтек, выигравшая «Ролан Гаррос». На вторую строчку поднялась американка Кори Гауфф, обойдя белоруску Арину Соболенко. Также стоит отметить прогресс финалистки Открытого чемпионата Франции Ясмин Паолини. Она поднялась с 15 на седьмую строчку.

Рейтинг WTA от 10 июня:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 695 очков;

2 (3). Кори Гауфф (США) — 7988

3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7788

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5973

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4625

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4503

7 (15). Ясмин Паолини (Италия) — 4068

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4005

9 (7). Мария Саккари (Греция) — 3980

10 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3088

15 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2640

16 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2360

23 (38). Мирра Андреева (Россия) — 2017…

24 (25). Анна Калинская (Россия) — 1986…

26 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756…

34 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1623…

36 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1427…

48 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1176…

60 (55). Анна Блинкова (Россия) — 1036…

78 (70). Элина Аванесян (Россия) — 926…

100 (100). Эрика Андреева (Россия) — 729

101 (105). Мария Тимофеева (Россия) — 722.