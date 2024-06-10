Синнер и Алькарас обошли Джоковича в рейтинге ATP. Итальянец стал первой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый мужской рейтинг в одиночном разряде.
Лучшим из россиян остался Даниил Медведев, который идёт на 5-й строчке. Андрей Рублёв занимает 6-е место, Карен Хачанов идёт на 22-й строчке.
Итальянец Янник Синнер возглавил рейтинг. Выигравший «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас поднялся на второе место, серб Новак Джокович опустился с первой на третью строчку.
Обновлённый рейтинг АТР от 10 июня:
1 (2). Янник Синнер (Италия) — 9525 очков
2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8580
3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8360
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6885
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6485
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4710
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025
8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3995
9 (11). Алекс де Минор (Австралия) — 3845
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3775…
22 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1780…
43 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1097…
51 (56). Павел Котов (Россия) — 944…
92 (82). Аслан Карацев (Россия) — 645…