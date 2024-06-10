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Синнер и Алькарас обошли Джоковича в рейтинге ATP. Итальянец стал первой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый мужской рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остался Даниил Медведев, который идёт на 5-й строчке. Андрей Рублёв занимает 6-е место, Карен Хачанов идёт на 22-й строчке.

Итальянец Янник Синнер возглавил рейтинг. Выигравший «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас поднялся на второе место, серб Новак Джокович опустился с первой на третью строчку.

Обновлённый рейтинг АТР от 10 июня:

1 (2). Янник Синнер (Италия) — 9525 очков

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8580

3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8360

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6885

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6485

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4710

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3995

9 (11). Алекс де Минор (Австралия) — 3845

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3775…

22 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1780…

43 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1097…

51 (56). Павел Котов (Россия) — 944…

92 (82). Аслан Карацев (Россия) — 645…