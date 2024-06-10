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Синнер стал первой ракеткой мира, «Бостон» снова обыграл «Даллас». Главное к утру

Синнер стал первой ракеткой мира, «Бостон» снова обыграл «Даллас». Главное к утру
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Итальянский теннисист Янник Синнер возглавил обновлённый рейтинг ATP, сместив с первой строчки серба Новака Джоковича, «Бостон Селтикс» одолел «Даллас Маверикс» во втором матче финальной серии плей-офф НБА (105:98), вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос об уходе из клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Синнер и Алькарас обошли Джоковича в рейтинге ATP. Итальянец стал первой ракеткой мира.
  2. «Бостон» обыграл «Даллас» во 2-м матче финальной серии плей-офф НБА, у Дончича трипл-дабл.
  3. Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своём уходе из «Наполи».
  4. Касаткина и Соболенко опустились в рейтинге WTA, Андреева впервые вошла в топ-25.
  5. Зверев прокомментировал судейство в финальном матче «Ролан Гаррос».
  6. Сборная Франции не смогла обыграть Канаду в товарищеском матче.
  7. «Бавария» готова продать одного из лидеров команды уже летом.
  8. «Манчестер Юнайтед» готов приобрести одну из главных звёзд «Севильи».
  9. «Было много сомнений». Алькарас — о своих проблемах перед «Ролан Гаррос».
  10. Аргентина с Месси победила Эквадор в товарищеском матче, у Ди Марии победный гол.
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