Синнер стал первой ракеткой мира, «Бостон» снова обыграл «Даллас». Главное к утру

Итальянский теннисист Янник Синнер возглавил обновлённый рейтинг ATP, сместив с первой строчки серба Новака Джоковича, «Бостон Селтикс» одолел «Даллас Маверикс» во втором матче финальной серии плей-офф НБА (105:98), вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос об уходе из клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».