ITF до 12 июня сообщит, кто из российских теннисистов будет допущен на ОИ-2024

Международная федерация тенниса (ITF) до 12 июня примет решение о допуске российских теннисистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Там уточнили, что основой для допуска будут являться соответствующие критерии.

«До 12 июня ITF уведомит российскую сторону о том, соответствуют ли все попадающие по рейтингу на Олимпиаду россияне критериям отбора и будут ли они допущены до Игр», — приводит слова источника в ITF «Матч ТВ».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Согласно рейтингу участниками олимпийского турнира могут стать Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Соревнования по теннису состоятся с 27 июля по 4 августа.