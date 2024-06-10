Тарпищев считает, что отношения Калинской и Синнера помогают России в мире

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что отношения 24-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской и лидера рейтинга ATP итальянского теннисиста Янника Синнера помогают популяризировать Россию за рубежом.

«То, что сейчас говорят об отношениях Синнера и Калинской, – это популяризация России в мире. Конечно, здорово, что так. В мире тенниса такие отношения – это нормально абсолютно. Кстати, мне очень нравится, как Калинская играет последние турниры. Жаль, что проиграла в упорной борьбе на «Ролан Гаррос», — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. 27 мая Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.