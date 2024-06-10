Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников: Алькарас — молодец, финал «Ролан Гаррос» со Зверевым получился зрелищным

Кафельников: Алькарас — молодец, финал «Ролан Гаррос» со Зверевым получился зрелищным
Евгений Кафельников
Аудио-версия:
Комментарии

Самый титулованный российский теннисист, обладатель титула «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений Кафельников прокомментировал победу испанского теннисиста второй ракетки мира Карлоса Алькараса в финале Открытого чемпионата Франции — 2024.

— Вы рассказывали о симпатиях к Алькарасу. Рады за него после победы на «Ролан Гаррос»?
— Карлос — молодец, победил, но какой повод радоваться? Что испанец выиграл «Ролан Гаррос», в отличие от россиян? Симпатии к нему действительно есть, но я не буду выходить на Красную площадь и его чествовать. А если говорить про сам матч, то он получился хорошим и зрелищным, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Вчера, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До «Карьерного шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.

Материалы по теме
ITF до 12 июня сообщит, кто из российских теннисистов будет допущен на ОИ-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android