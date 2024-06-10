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Джокович обратился к Алькарасу после победы на «Ролан Гаррос»

Джокович обратился к Алькарасу после победы на «Ролан Гаррос»
Карлос Алькарас и Новак Джокович
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Третья ракетка мира Новак Джокович обратился к испанскому теннисисту второй ракетке мира Карлосу Алькарасу. Сербский теннисист поздравил соперника с победой в Открытом чемпионате Франции — 2024 в комментариях под публикацией испанца с титулом турнира.

«Поздравляю, Карлос. «Шлем» на каждом покрытии. Невероятная работа», — написал Джокович в социальных сетях.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Алькарас выиграл титулы серии «Большого шлема» почти на всех поверхностях. Спортсмен пока не побеждал на Открытом чемпионате Австралии, где соревнования проводятся на хардовом покрытии.

Вчера, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До «Карьерного шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.

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