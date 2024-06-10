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Алькарас опубликовал милое детское фото у лужайки около Эйфелевой башни

Алькарас опубликовал милое детское фото у лужайки около Эйфелевой башни
Карлос Алькарас
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Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях детское фото с отцом на лужайке у Эйфелевой башни. Спортсмен также добавил в пост свежее фото с титулом «Ролан Гаррос» — 2024. На старой же фотографии он смотрит матч Открытого чемпионата Франции в качестве болельщика.

«Доброе утро», — написал Алькарас под публикацией.

Карлос Алькарас с отцом

Карлос Алькарас с отцом

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Вчера, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2024 испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До «Карьерного шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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