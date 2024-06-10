Алькарас опубликовал милое детское фото у лужайки около Эйфелевой башни

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях детское фото с отцом на лужайке у Эйфелевой башни. Спортсмен также добавил в пост свежее фото с титулом «Ролан Гаррос» — 2024. На старой же фотографии он смотрит матч Открытого чемпионата Франции в качестве болельщика.

«Доброе утро», — написал Алькарас под публикацией.

Карлос Алькарас с отцом Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Вчера, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2024 испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До «Карьерного шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.