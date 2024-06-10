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Свёнтек ответила на поздравление Соболенко с чемпионством на «РГ»

Свёнтек ответила на поздравление Соболенко с чемпионством на «РГ»
Арина Соболенко и Ига Свёнтек
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек отреагировала на поздравление от третьей ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко с чемпионством на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Вау, Ига, это впечатляет! Поздравляю ещё с одним титулом», — написала Соболенко в социальных сетях.

«Спасибо, Арина. Я ценю это», — ответила ей Свёнтек.

Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Напомним, 8 июня Ига Свёнтек в двух сетах обыграла 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини и взяла пятый титул ТБШ. Для польской спортсменки это также четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Она выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Стоит отметить, что по ходу «Ролан Гаррос» — 2024 Свёнтек отдала лишь один сет. Это произошло во втором круге в матче с титулованной японкой Наоми Осакой.

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