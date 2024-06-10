Свёнтек и Алькарас первые теннисисты XXI века, которые заработали больше $ 30 млн призовых

Польская теннисистка первая ракетка мира Ига Свёнтек и вторая ракетка мира теннисист из Испании Карлос Алькарас заработали больше $ 30 млн за карьеру. Они стали первыми теннисистами с подобным достижением, которые родились в XXI веке. Это случилось после успешного выступления на Открытом чемпионате Франции — 2024.

Алькарас и Свёнтек также стали 22-м и 23-м теннисистами, которым удалось заработать такое количество призовых в истории, сообщает Tennis.com. Алькарас по числу полученных вознаграждений уже обошёл соотечественника Давида Феррера, Марина Чилича (Хорватия) и Андре Агасси (США).

Напомним, 8 июня Ига Свёнтек в двух сетах обыграла 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини и взяла пятый титул ТБШ. Для польской спортсменки это также четвёртая победа на «Ролан Гаррос». 9 июня в финальном матче «РГ» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос».