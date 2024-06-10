Зверев — об Алькарасе: он настоящий зверь

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в финале «РГ» от испанца Карлоса Алькараса.
«Он играл фантастически, лучше меня в четвёртом и пятом сетах. Что есть, то есть. Думаю, в этом финале «Большого шлема» я сделал всё, что мог. На US Open я сам отдал финал, это немного другое.
Я потерял фокус, и на своей подаче в ногах у меня уже не было мощи, что странно. Обычно я не устаю, у меня не начинаются судороги. Но, опять же, против Карлоса совсем другая интенсивность, может, в этом дело. Может, мне надо посмотреть на могу подготовку, на то, как я работаю в плане физики. Считаю, по уровню тенниса я играл прилично и он играл прилично три сета. Затем я сильно сбавил.
Мы оба сильны физически, но он – настоящий зверь. Просто зверь. Он играет с совершенно другой интенсивностью, чем другие. Знаете, он столько всего может делать. Думаю, он сильно поменял тактику в пятом сете, стал играть намного выше и глубже, и я не смог уже создавать большую мощь. Особенно когда на корт нашла тень, снова стало медленнее. Но он фантастический игрок, и физически фантастический. Надо посмотреть на себя и свою команду и понять, что можно сделать, чтобы выйти на такой же уровень», — сказал Зверев пресс-службе «Ролан Гаррос».
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Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос».
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