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Рууд поздравил Алькараса и Синнера с новыми достижениями в карьере

Рууд поздравил Алькараса и Синнера с новыми достижениями в карьере
Каспер Рууд
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Норвежский теннисист седьмая ракетка мира Каспер Рууд поздравил вторую ракетку мира Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос» — 2024 и итальянского теннисиста Янника Синнера с тем, что тот возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Поздравляю Карлоса с его первым титулом на «Ролан Гаррос» и третьим титулом «Большого шлема». И поздравляю Янника с тем, что он сегодня стал номером один в мире. За вами невероятно наблюдать, ребята», — написал Рууд в социальных сетях.

Ранее ATP опубликовала обновлённый мужской рейтинг в одиночном разряде. Лучшим из россиян остался Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв занимает шестое место, Карен Хачанов идёт на 22-й строчке. Итальянец Янник Синнер возглавил рейтинг. Выигравший «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас поднялся на второе место, серб Новак Джокович опустился с первой на третью строчку.

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