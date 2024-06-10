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Элина Аванесян будет выступать за сборную Армении

Элина Аванесян будет выступать за сборную Армении
Элина Аванесян
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Российская теннисистка 78-я ракетка мира Элина Аванесян будет выступать за сборную Армении. Об этом сообщил заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.

«Да, Элина Аванесян будет выступать под флагом Армении. Мы ждём получения спортсменкой гражданства Армении, чтобы всё было официально», — сказал Гилоян в интервью «Арменпресс».

Напомним, в матче четвёртого круга женской части «Ролан Гаррос», Аванесян проиграла Ясмин Паолини.

Матч завершился со счётом 4:6, 6:0, 6:1 в пользу итальянской спортсменки.

Встреча продлилась 1 час 55 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Аванесян ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

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