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«Маловероятно». Доктор Джоковича поставил под сомнение его возвращение к Уимблдону

«Маловероятно». Доктор Джоковича поставил под сомнение его возвращение к Уимблдону
Новак
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Третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович может не успеть восстановиться к Уимблдону-2024. Об этом заявил его лечащий врач Антуан Жерометта.

Хирург, оперировавший спортсмена, назвал «маловероятным» его возвращение на корт к 1 июля. Слова специалиста приводит L'équipe.

Ранее стало известно, что Новак Джокович успешно перенёс операцию на мениске правого колена. Также сообщалось, что он может пропустить Уимблдон из-за травмы. Теннисист сделал репост публикации, на котором изображён символ бренда Lacoste с перевязанной ногой. Таким образом, спортсмен пошутил над повреждением, которое получил во время «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, из-за травмы Джокович не сыграл в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Последний получил прямую путёвку в полуфинал.

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