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Доктор Джоковича рассказал об откровенном разговоре с Новаком по итогам операции

Доктор Джоковича рассказал об откровенном разговоре с Новаком по итогам операции
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Антуан Жерометта, врач, который оперировал колено 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, рассказал, каким ему видится сценарий восстановления теннисиста после операции.

«Конечно, мы всегда можем помечтать, говоря, что восстановление пройдёт очень быстро. Но в те 45 минут, которые мы провели с Новаком, его командой и Винсентом Гаяром, врачом Федерации тенниса Франции, я очень откровенно им сказал, что всё будет зависеть от того, как отреагирует колено Новака. Лишь постепенно увеличивая нагрузку, мы увидим, будут ли появляться боли или отёки. Конечно, стоит ожидать ежедневного прогресса, но всё равно невозможно предугадать, в каком состоянии он будет через неделю, две и так далее. То, что через три недели он восстановится на 100%, всё ещё кажется маловероятным», — приводит слова специалиста L'équipe.

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