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Карлос Алькарас провёл чемпионскую фотосессию с трофеем «Ролан Гаррос» — 2024

Карлос Алькарас провёл чемпионскую фотосессию с трофеем «Ролан Гаррос» — 2024
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Вторая ракетка мира, 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас принял участие в традиционной чемпионской фотосессии с завоёванным трофеем «Ролан Гаррос» — 2024.

Она прошла на центральном корте турнира. Для фотосъёмки Алькарас выбрал строгий костюм в чёрном цвете и белую рубашку.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Напомним, вчера, 9 июня, Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Для юного испанца этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема» после победы на Уимблдоне-2023 и US Open – 2022.

В финале «Ролан Гаррос» — 2024 Алькарас (3) со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева (4). Благодаря данной победе Карлос стал самым молодым обладателем трёх ТБШ на разных покрытиях.

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