Дмитриева — о решении Аванесян выступать за Армению: она станет хозяйкой положения

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о пока не подтверждённой информации о том, что 78-я ракетка мира россиянка Элина Аванесян может поменять спортивное гражданство на армянское. Дмитриева предположила, что мотивом такого решения Аванесян может быть внутреннее ощущение свободы.

«Думаю, что это связано с ощущением свободы. Если Аванесян будет выступать за Армению, то окажется хозяйкой положения. А если она станет защищать цвета России, то будет зависима от разных обстоятельств. Тем более что папа и мама Элины – армяне», — приводит слова Дмитриевой Vprognoze.uz.

Напомним, о решении 21-летней Аванесян начать выступать за Армению заявил заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта страны Карен Гилоян. По его словам, уже «всё официально».